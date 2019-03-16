الان تتابع بالثلاثة.. الاتحاد يهزم الحزم ويصعد للمركز 13 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق الاتحاد على نظيره الحزم 3-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على إستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن منافسات الجولة الرابعة وعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل كارلوس فيلانويفا الهدف الأول في الدقيقة 31، قبل أن يُضيف زميله مروان داكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 94 سجل فهد المولد الهدف الثالث.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده من النقاط لـ22 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.
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