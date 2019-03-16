الامارات | الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري أنه سيتم الإعلان رسميا عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحافي، مشيرا أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم استقر خلال اجتماعه اليوم السبت بمقر الاتحاد في دبي برئاسة مروان بن غليطة على ثلاثة مدربين من المدرسة الأوروبية لم يتم الكشف عن هوياتهم للتفاوض معهم لاختيار الأنسب من بينهم لتولي تدريب المنتخب استعدادا للاستحقاقات المقبلة سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستبدأ في سبتمبر المقبل أو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.

وقال بن هزام خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الإدارة "اتحاد الكرة حدد مواصفات معينة في المدرب المقبل من بينها أن يكون صاحب شخصية قوية ولديه خبرة في التعامل مع تصفيات كأس العالم وكذلك معرفته التامة بكيفية التعامل مع الظروف الصعبة بجانب قدرته على قيادة المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة".

وتداولت أوساط رياضية أسماء عدد من المدربين المرشحين لتولي تدريب المنتخب من بينهم الهولندي فان مارفك.

ورفض بن هزام الكشف عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه المدرب الجديد لكنه أكد بانه لن يتجاوز السقف المحدد الذي يتقاضاه المدربون الذين يعملون في منطقة الخليج.