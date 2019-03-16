حسين الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلي في شبيبة الساورة الجزائري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثالث في شباك شبيبة الساورة الجزائري بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كان الأهلي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 30 من مجهود فردي لعلي معلول الذي لعبها بالعرض لترتطم بالمدافع وتسكن الشباك، فيما سجل مروان محسن الهدف الثاني من مجهود فردي لعلي معلول الذي مررها لمهاجم الأهلي ليسكنها في شباك الفريق الجزائري خلال الشوط الأول.

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