شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على شبيبة الساورة الجزائري بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف أمام شبيبة الساورة الجزائري بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسجل هدف الأهلي اللاعب مروان محسن في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

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