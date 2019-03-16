شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإبل يشهد إقبالاً كبيراً في عطلة نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

رفعت حدة المنافسات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من نسبة إشغال مخيمات الإيجار والمطاعم وأماكن التسوق إلى أكثر من الضعف تقريباً في إجازة نهاية الأسبوع الحالية، بعد وصول ما يقارب 25 ألف زائر إلى أرض المهرجان لحضور عروض ختام مزاين الإبل.

واكتظ شارع الدهناء التجاري بالجماهير السعودية والخليجية التي حضرت لموقع المهرجان في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض، مما جعل الشارع التجاري أحد أكثر الشوارع ازدحاماً، حيث لم تستطع العديد من المحلات خلال اليومين الماضيين وخصوصاً المطاعم، توفير الطلبات المتزايدة من الجمهور بسبب نفاد الأطعمة المعدة للبيع منذ وقت مبكر.

وأغلقت العديد من مخيمات الإيجار أبوابها أمام المستأجرين الجدد بعد وصولها إلى طاقتها الاستيعابية.

يذكر أن لجان التحكيم أعلنت اليوم، نتائج منافسات فئة ( 100 جمل.. صفر )، التي اختتمت بها جولات مزاين الإبل، حيث جاءت في المركز الأول منقية هلال بن عايض بن دغيثر العتيبي لتحافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فيما أتى في المركز الثاني منقية دبوس بن مبارك الدبوس، وحلت في المركز الثالث منقية فهد بن عبدالله الشريع، فيما كان المركز الرابع من نصيب منقية محمد بن ناصر العجمي، وذهب المركز الخامس من نصيب منقية غازي بن صالح العتيبي.

من جهة أخرى، تنظلق غدًا (الأحد) جولات مزاين الهجن الأصايل الذي يقام لأول مرة في السعودية، حيث ستبدأ المنافسات غداً في ميدان العرض بفئة ( أصايل.. جمل 25 محليات)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث. وكانت لجان التحكيم الأولية قد بدأت اليوم في استقبال الإبل المشاركة في منافسات مزاين الهجن الأصايل وتحديداً فئة ( أصايل.. جمل 25 مهجنات)، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الأحد قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الاثنين.

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