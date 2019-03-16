شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الـ 3 على التوالي.. «هلال بن دغيثر» يحصد لقب «100 الصفر» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، نتائج منافسات فئة ( 100 جمل.. صفر )، التي اختتمت بها جولات مزاين الإبل، حيث جاءت في المركز الأول منقية هلال بن عايض بن دغيثر العتيبي لتحافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فيما أتى في المركز الثاني منقية دبوس بن مبارك الدبوس، وحلت في المركز الثالث منقية فهد بن عبدالله الشريع، فيما كان المركز الرابع من نصيب منقية محمد بن ناصر العجمي، وذهب المركز الخامس من نصيب منقية غازي بن صالح العتيبي.

من جهة أخرى، تنظلق غدًا الأحد جولات مزاين الهجن الأصايل الذي يقام لأول مرة في السعودية، حيث ستبدأ المنافسات غداً في ميدان العرض بفئة ( أصايل.. جمل 25 محليات)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية قد بدأت اليوم في استقبال الإبل المشاركة في منافسات مزاين الهجن الأصايل وتحديداً فئة ( أصايل.. جمل 25 مهجنات)، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الأحد قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الاثنين.