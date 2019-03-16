الأهلي يفوزعلي شبيبة الساورة بثلاثية ويتصدرمجموعته بدوري الأبطال

نجح الأهلي في اسقاط ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة خلال المباراة الى جمعتهما مساء اليوم ، السبت، بإستاد برج العرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وسجل ثلاثية الاهلي مدافع الشبيبة بالخطأ في مرمى فريقه ومروان محسن وحسين الشحات ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده لـ10 نقاط ويتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة .

ولعب الأهلي بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.

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