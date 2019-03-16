رئيس «كاف»: محمد صلاح نموذج لشباب العالم

أشاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باللاعب المصري محمد صلاح، قائلًا إنه يعد نموذجًا لشباب العالم، معتزًا بهويته الأفريقية.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد “أحمد”، علي أهمية الرياضة كعنصر أساسي في التقارب بين الشعوب الأفريقية والعربية، مقدما الشكر لمصر على الملتقى الذي يؤكد العمق الأفريقي لمصر.

وأشاد بالشباب الأفريقي المشارك في الملتقى وكذلك المشارك في إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل في هذه القارة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب الرياضي يقدمون النموذج الذي يحتذى به في النجاح، مشيدا بقدرة مصر على استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا ثقته في نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث الأفريقي المهم.

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