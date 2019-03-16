الشوط الأول.. الأهلي يتقدم علي شبيبة الساورة الجزائري 2 – صفر

أحرز مروان محسن هدف الأهلى الثاني فى شباك شبيبة الساورة بالدقيقة 45 فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب برج العرب فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا لتصبح النتيجة 2/0 لصالح بطل مصر.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمي علي لطفي، خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى وفى الهجوم مروان محسن

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