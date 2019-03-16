شكرا لقرائتكم كيف يرى مدرب برشلونة مواجهة مانشستر يونايتد؟ رسالة معقدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة على تساوى الكفة مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، بعد أن أوقعتهما القرعة سويا فى دور الـ 8 من دورى أبطال أوروبا.

وتحدث المدير الفنى لبرشلونة ارنستو فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة ريال بيتيس فى الليجا الإسبانية والمقرر لها غدا الأحد، قائلا "ريال بيتيس الفريق الوحيد الذى فاز فى الكامب نو هذا الموسم، وهى المباراة الوحيدة التى خسرناها على أرضنا ستكون مباراة صعبة للغاية".

وتابع فالفيردى قائلا "المباراة الماضية الموسم الماضى فى فيامارين كانت صعبة كذلك رغم الفوز لكن نعلم أنهم يأتون لهذه المباراة متحمسين".

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وتابع المدرب: "ديمبلى كان يحمل إصابة خفيفة لكن تم إشراكه، لعب 20 دقيقة وعانى من مشاكل وها نحن خسرناه لـ 3-4 أسابيع، لو لم يصب ديمبلى أمام ليون كان ليصاب غداً، من يعرف".

وواصل فالفيردى قائلا "جميع الفرق فى الأبطال تستحق تواجدها فى هذه المرحلة، المان يونايتد لديه تاريخ عظيم كما برشلونة، المان يونايتد عاد بالمباراة أمام باريس ولديه العديد من الاصابات التى ستعود أمامنا، علينا الحذر كثيراً منهم، مانشستر يونايتد سيكون خصم صعب ، مثل أى فريق آخر، وهو وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب المزايا التى لديه أنه فريق تاريخى وستكون عملية إقصائه صعبة ومعقدة".

وأكمل المدرب حديثه، قائلا: نعلم جيدا من هم بيتيس وكيف سيلعبون، أنظر الى آخر مباراة لعبناها ضدهم، فزنا على انتر وخسرنا أمامهم، بيتيس سيدخلون مهاجمين وسيضغطون علينا، لديهم تشكيلة جيدة، نعم هى مباراة صعبة".

وختم حديثه، قائلا: "بعد لقاء بيتيس لدينا عطلة وبعد العطلة لدينا ثلاث مُباريات خلال أسبوع، نريد فقط توسيع سيطرتنا على الليجا".