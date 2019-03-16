مباراة العودة الثلاثية.. أول فوز لزيدان مع الريال أمام سيلتا فيجو...

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جدة - عمرو شويل حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه فريق سيلتا فيجو بهدفين مقابل لاشئ، فى الظهور الأول للمدرب الفرنسي العائد زين الدين زيدان، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 62 من زمن المباراة، ليفتتح التسجيل عن طريق إيسكو، بعد متابعته لعرضية المهاجم الفرنسي زين الدين زيدان.
ونجح النجم الويلزى جاريث بيل فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 77 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة بينيه من البرازيلى مارسيلو، سددها بقوة على يمين حارس سيلتا فيجو.
بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 54 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره فريق برشلونة برصيد 63 نقطة، والذى يلعب غدا الأحد أمام مضيفه فريق ريال بيتيس، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 25 نقطة فى المركز الثامن عشر.
إيسكو يخرج مستبدلا
بيل ومارسيلو
زيدان وبنزيما
سيرجيو راموس
ماركو أسينسيو
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