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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره ولفرهامبتون مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

تقام مباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فى تمام العاشرة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



ويفتقد مانشستر يونايتد خلال اللقاء لمهاجمه العملاق روميلو لوكاكو، حبما اعلن مدرب الفريق أولى جانر سولشاير، بأن البلجيكي يعاني من مشكلة بالقدم وسيخضع لاختبار بدني متأخر قبل اللقاء.

وانضم لاعب بلجيكا، المتألق مؤخرًا بتسجيله ستة أهداف في آخر 4 مباريات بجميع المسابقات، إلى قائمة طويلة من المصابين بالنادي، فى الوقت الذى يستعيد فيه خدمات أنتوني مارسيال وآندر هيريرا وجيسي لينجارد إلى تشكيلته.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



كان مانشستر يونايتد قد تغلب على تشيلسي بثنائية نظيفة فى دور الـ16 من البطولة، بينما تأهل ولفرهامبتون بعد إقصاءه بريستول سيتي 1-0.

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



كما يحل مانشستر سيتي ضيفا على سوانزي سيتي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى تمام السابعة والثلث مساءا.

ويواصل مانشستر سيتي المنافسة في كل البطولات، مع فوزه بلقب كأس الرابطة المحترفة، وتصدره للدوري الإنجليزي، وكذلك تأهله إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



ومن المرجح أن يدفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بكل العناصر الأساسية في تشكيلته، من أجل الحصول على البطولة التي لم يسبق له أن فاز بها.

وكان السيتي خسر الموسم الماضي في نفس الدور من ويجان 0-1، بينما تأهل إلى الدور الحالي بعد الفوز على فريق نيو بورت 4-1 ، في المقابل تأهل سوانزي بعد إقصاءه برينتفورد بنفس النتيجة.

وضمن المباريات نفسها يلعب فى تمام الثانية والربع عصرا واتفورد أمام كريستال بالاس، بينما يلتقي غدا الأحد ميلوول ضد برايتون.