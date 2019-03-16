سموحة يتقدم بهدف على المصرى فى الدقيقة الثامنة بالدورى العام...

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جدة - عمرو شويل تقدم سموحة على نظيره المصرى، بهدف نظيف، بعد مرور 8 دقائق من عمر مباراة المقامة بينهما الآن على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.
توجه لاعبو المصرى البورسعيدى قبل المباراة لمصافحة حسام حسن، المدير الفنى السابق للفريق البورسعيدى والحالى لسموحة ثم بدأت المباراة بنشاط هجومى من جانب المصرى ومن هجمة لأحمد فتوح ظهير سموحة نجح باسم مرسى فى الحصول على ركلة جزاء للفريق السكندرى فى الدقيقة 7 تقدم لها سيد فريد مدافع الفريق وسجلها فى شباك المصرى لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح سموحة.
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