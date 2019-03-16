شكرا لقرائتكم الأهلى يزأر بثلاثية نظيفة أمام شبيبة الساورة وينعش آمال اللقب التاسع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسقط الأهلى ضيفه شبيبة الساورة الجزائرى بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة خلال المباراة الى جمعتهما مساء اليوم ، السبت، باستاد برج العرب فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وسجل ثلاثية الاهلى مدافع الشبيبة بالخطأ فى مرمى فريقه ومروان محسن وحسين الشحات ، وبذلك يرفع الأهلى رصيده لـ10 نقاط ويتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة.

ولعب الأهلى بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسى غير متوقع من الضيوف الذين هددوا مرمى محمد الشناوى الذى شارك مُتحاملاً على نفسه بعد إصابته الأخيرة فى الأنكل لكن الشناوى تصدى للهجمة الجزائرية.

ورد على معلول بكرة عرضية رائعة لكنها لم تجد من يُتابعها لتضييع أولى الفرص للأهلى فى الدقيقة الرابعة .

واصل الأهلى سيطرته على المباراة مع محاولات مُتباعدة من فريق الشبيبة وكاد أجاى يُشكل خطورة واضحة على مرمى الضيوف وراوغ مدافعى الشبيبة ولعب كرة عرضية لمك تجد من يُتابعها.

الهجوم الأهلاوى تواصل على مرمى الضيوف وسدد ناصر ماهر أكثر من كرة كانت أخطرها فى الدقيقة 23 لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وأسفر الهجوم الأهلاوى عن هدف سجله مدافع الساورة بالخطأ فى الدقيقة 30 بعدما لعب على معلول كرة عرضية وحاول فاتح طه مدافع الشبيبة إبعاد الكرة بعيداً عن مروان محسن لكنها دخلت الشباك بعدما اصطدمت بقدمه.

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فى الدقائق الأخيرة حاول الشبيبة العودة للمباراة وقاد يحيى شريف هجمة خطرة للضيوف لكن دفاع الأهلى أنقذ الموقف ومرر على معلول كرة عرضية ولا أروع لتصل الكرة إلى مروان محسن الذى راوغ دفاع الشبيبة ببراعة وسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهى الشوط الأول تقدم الأهلى بثنائية نظيفة.

الشوط الثانى

بدأ الاهلى الشوط الثانى مهاجماً أيضاً وتعرض اجاى للعرقلة من أحد لاعبى الشبيبة الذى تدخل بعنف مع لاعب الأهلى.

ورغم سيطرة الاهلى إلا أن الضيوف كادوا يُسجلون هدف الشبيبة الأول فى الدقيقة 53 عن طريق زيرى حمار الذى أنفرد بالكرة وسدد كرة خطيرة لكنها مرت فوق العارضة.

وعاد الأهلى للسيطرة على مجريات الأمور فى اللقاء وسدد ناصر ماهر كرة ضعيفة تصدى لها حارس الشبيبة.

وشارك حسين الشحات فى الدقيقة 70 بدلاً من جونيور أجايى ، ثم شارك ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف.

وألغى الحكم هدفا سجله رمضان صبحى بداعى أن الكرة تخطت خط التماس.

وشارك وليد آزارو بدلاً من مروان محسن وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الأهلى ونجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة ولا أروع من رمضان صبحى الذى راوغ أكثر من مدافع بالفريق الجزائرى ولعبها للشحات الذى راوغ هو الأخر مدافع الشبيبة وسجل الهدف الثالث للأهلى.

وحاول الشبيبة العودة للمباراة لكن دون جدوى بعدما أحكم الأهلى رقابته على اللقاء وأنهاه لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة ويضمن مقعداً فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.