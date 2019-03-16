شكرا لقرائتكم سيمبا يلحق بالأهلى لدور الـ8 بدورى الأبطال بالفوز على فيتا كلوب 2-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا قاتلا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الأول لفيتا بعد 13 دقيقة فقط من بداية المباراة عن طريق اللاعب كازادي كاسونجو، قبل أن يتعادل محمد حسيني في الدقيقة 36 لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل سيمبا هدفا قاتلا فى الدقيقة 87 عبر اللاعب كلاتوس تشاما.

وكان النادي الأهلي قد ضمن التأهل كأول مجموعة بعد الوصول للنقطة العاشرة بالفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بنفس التوقيت.

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وبهذه النتائج يتأهل سيمبا التنزاني رفقة الأهلى إلى ربع النهائي، بينما يودع فيتا كلوب وشبيبة الساورة البطولة.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي ..

الأهلي 10 ، سيمبا 9، شبيبة الساورة 8 ، فيتا كلوب.