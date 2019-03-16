شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الدراويش بعد خسارة الأفريقى: الكرة أحيانا لا تعطى الأفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم بامبو مهاجم الإسماعيلى أن فريقه قدم أفضل ما لديه خلال مباراة الأفريقى التونسى فى الجولة الختامية لدور المجموعات من دورى أبطال الأفريقى، والتى خسرها الدراويش بهدف مقابل للاشئ مؤكدا أن اللاعبين كانوا يتمنون تحقيق نتيجة إيجابية فى دورى الأبطال، لكن التوفيق لم يكن حليفهم .

وخسر الدراويش أمام الأفريقى بهدف نظيف وودع الفريق منافسات البطولة بعد جمع نقطتين من ست مباريات.

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وأضاف بامبو: قاتلنا أمام الأفريقى وكنا حريصون على تجنب فقدان النقاط ، إلا أن كرة القدم أحيانا لا تعطى الحق للفريق الأفضل ، مضيفا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمى باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة ضدهم مع عدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم ليستمر مسلسل الأخطاء التحكيمية ضد الدراويش منذ بداية البطولة.

وأختتم قائد الدراويش تصريحاته :نعتذر للجماهير عن الخروج من البطولة الأفريقية ونعدهم بأننا سنقاتل فى الدورى لتحقيق مركز بالمربع الذهبى يُعيدنا من جديد للمشاركة بالبطولات القارية”.