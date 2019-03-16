هذا هو أول مسئول أهلاوى يصل ملعب برج العرب...

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جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شبية الساروة الجزائرى، والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية. وتواجد الخطيب رفقة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس في مقصورة ستاد برج العرب لمؤازرة الفريق الأحمر. ويواجه الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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