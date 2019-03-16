شكرا لقرائتكم المحمدى يشارك فى انتصار أستون فيلا على ميدلزبره بثلاثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق أستون فيلا الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى أحمد المحمدى فوزا كبيرا على ضيفه فريق ميدلزبره بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة 38 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

شارك أحمد المحمدى فى المباراة بالكامل، وظهر بمستوى متميز طوال أحداث اللقاء.

سجل ثلاثية أستون فيلا أنور الغازى، جون ماكجين و البيرت ادوماه فى الدقائق 28، 44 و 88 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده للنقطة 57 فى المركز السادس.

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وفى مباراة أخرى حقق وست بروميتش بمشاركة المدافع المصرى أحمد حجازى، فوزا ثمينا على مضيفه فريق برينتفورد بهدف نظيف سجله كايل إدوارد فى الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليرفع رصيده للنقطة 67 فى المركز الرابع.