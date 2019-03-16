شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك ونصر حسين داى تحت حراسة 5 آلاف شرطى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونصر حسين داى، الذى أقيم اليوم، اتفاق الطرفين على تواجد 5000 شرطى لتأمين المباراة التى ستجمع الفريقين، على ملعب 5 يوليو، فى السادسة من مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حضر الاجتماع من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداريا ومصطفى حسين ميلا فى الجلسة التى شهدت اتفاق الطرفين على كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

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يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.