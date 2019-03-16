شكرا لقرائتكم خالد بوطيب برفقة جروس لحضور المؤتمر الصحفى للقاء الزمالك ونصر حسين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالجزائر، للحديث عن مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داى، التى ستقام فى السادسة من مساء غد الأحد، على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

Advertisements

جاء حضور بوطيب بدلا من حازم إمام قائد الزمالك، يحتل الفريق الأبيض المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

ويكفى الزمالك الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى فى مباراة الغد وذلك من أجل التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.