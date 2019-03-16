شكرا لقرائتكم كل الزمالك "اتنين اتنين" عنوان أول مران للأبيض فى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الزمالك مرانه اليوم السبت، على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بعمليات الإحماء تحت إشراف أمير عزمى المدرب المساعد وشيخ بوزيان مدرب الأحمال، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داى، التى ستقام غداً الأحد على نفس الملعب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. شهد مران الزمالك حضور رباعى مجلس الإدارة المتواجدين بالجزائر وهم المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيلى يوسف عضوى المجلس بجانب رئيس البعثة اللواء علاء مقلد وذلك لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الغد أمام بطل الجزائر. Advertisements فيما حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك خلال المران الأخير اليوم على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات ثنائية من أجل لعب الكرة من لمسة واحدة. يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

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