وست هام يتغلب على هدرسفيلد 4-3 فى مباراة مجنونة.. فيديو...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق وست هام يونايتد فوزا قاتلا على نظيره هدرسفيلد تاون بنتيجة 4-3 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على "ستاد لندن"، فى الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تقدم المخضرم مارك نوبل لوست هام من ركلة جزاء بعد 15 دقيقة، وسجل الضيوف 3 أهداف متتالية عبر جونينهو وكارلان جرانت (هدفين) فى الدقائق 17 و30 و65 . وقلص أوجوبونا الفارق لويست هام بعد ذلك فى الدقيقة 75 ، ثم حل المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتاشؤيتو بديلا ليسجل ثنائية فى الدقائق 84 و92 ، ويقود فريقه للفوز 4-3 . النتيجة جعلت وست هام فى المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بينما احتل هدرسفيلد المركز الأخير برصيد 14 نقطة ليقترب أكثر من الهبوط للشامبيونشيب. وجاء بقية نتائج المباريات كالتالي .. بيرنلي 1-2 ليستر سيتي بورنموث 2-2 نيوكاسل يونايتد Advertisements

بورنموث ونيوكاسل لقطة من اللقاء ليستر سيتي وبيرنلي

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