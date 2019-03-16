شكرا لقرائتكم مصطفى يونس مديرا لقطاع الناشئين بنادى بنى سويف بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادى بنى سويف اتفاقه مع مصطفى يونس نجم النادى الأهلى وذلك للعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي الذي ينافس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى. ووصل يونس لنادي بني سويف عصر اليوم وعقد جلسة مع مجلس إدارة نادي بني سويف انتهت بتوقيعه علي عقود إدارته لقطاع الناشئين بالنادي الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري القسم الثانى. Advertisements ومن المقرر أن يقوم يونس بعمل هيكلة كاملة للقطاع خلال الفترة المقبلة وذلك ليكون قطاع الناشئين قادر علي تفريغ لاعبين جدد للفريق الأول بالنادي خلال السنوات الخمس المقبلة.

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