شكرا لقرائتكم فيتا كلوب يتقدم على سيمبا التنزانى 1-0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق فيتا كلوب الكونغولي على نظيره فريق سيمبا التنزاني 1-0 ، خلال المباراة التى تجمع الفريقين فى الوقت الحالي، على الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف بعد 13 دقيقة فقط من بداية المباراة عن طريق اللاعب كازادي كاسونجو.

ويتصارع الفريقان على بطاقة الدور ربع النهائي، حيث يتصدر شبيبة الساورة الجزائري المجموعة الرابعة بثماني نقاط مقابل سبعة للأهلى وفيتا كلوب الكونغولي بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الرابع بست نقاط.

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وتقام فى نفس التوقيت مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائرى على ملعب "برج العرب".

وتضع جماهير النادي الأهلى أعينها على هذه المباراة، حيث تتمنى جماهير المارد الأحمر تعادل الفريقين، تحسبا لتعادل المارد الأحمر فى المباراة الأخرى التى تجمعه أمام شبيبة الساورة على ملعب "برج العرب"، فى الجولة الاخيرة.

وإذا حقق الأهلى الفوز في مباراته أمام الساورة سيخرج من حسابات التأهل ويضمن رسميا تذكرة ربع النهائي، أما التعادل سيدخله فى حسابات أخرى، بينما الخسارة ستطيح به خارج البطولة.