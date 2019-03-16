شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تهتف لـ"مروان محسن" وتشعل الشماريخ.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنتفت جماهير الأهلى لـ"مروان محسن" بعد تسجيل الهدف الثانى فى شباك شبيبة الساورة فى الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. كما أشعلت جماهير القلعة الحمراء الشماريخ فى مدرجات برج العرب عقب انتهاء الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة. دخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى Advertisements خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى خط الهجوم: مروان محسن فيما يجلس حسين الشحات ووليد أزارو وحسام عاشور واحمد فتحى ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم.

جماهير الأهلى

جماهير الأهلى

جماهير الأهلى

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