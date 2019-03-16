شكرا لقرائتكم زوران: الهلال يريد تحقيق كل البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال أن فريقه الذي ينافس على 4 بطولات محلية وخارجية يهدف إلى المنافسة عليها جميعها، وذلك في معرض حديثه عن مواجهة أهلي جدة في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحافي قبل يوم من لقاء الفريقين: سنلعب يوم الأحد الشوط الأول من نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ولقد قطعنا مشواراً جيداً في البطولة حتى الآن، ونريد تحقيق اللقب.

وزاد: الأهلي فريق جيد، ينافسنا على الوصول إلى النهائي، ومن الطبيعي أن يكون تركيز لاعبيه في المواجهة عالياً. وختم المدرب الكرواتي حديثه قائلاً: ننافس على بطولات مختلفة، ونريد تحقيق أي بطولة نشارك بها.