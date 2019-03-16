شكرا لقرائتكم فوساتي: الهلال قوي.. وسندخل المباراة بثقة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الأوروغوياني خورخي فوساتي، مدرب أهلي جدة على قوة وصعوبة فريق الهلال، مشيراً إلى ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال غدا الأحد ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي بكأس زايد للأندية الأبطال. وقال فوساتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن المباراة: لست بحاجة للشرح كثيرا، الجميع يعرف منافسنا والأكيد أننا سنلعب أمام فريق كبير، الهلال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، وهو منافس صعب وقوي.

وأكد: رغم قوة فريق الهلال إلا أننا سندخل المباراة بثقة كبيرة في عناصرنا، فريقنا يركز على كل المباريات التي يخوضها في مختلف البطولات. نعم في الدوري لا ننافس على اللقب لكن نسعى لتحقيق مركز جيد.

واختتم: نحن مثل فريق الهلال نعاني من ضغط المباريات وكذلك لدينا غيابات في صفوف الفريق، حتى وإن افتقدوا لأسماء مؤثرة فالبدلاء لديهم جيدون.