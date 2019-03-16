ليستر سيتي بعشرة لاعبين يواصل صحوته مع رودجرز

اسماء السيد - واصل ليستر سيتي صحوته بقيادة مدربه الجديد الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز وحقق فوزه الثاني في 3 مباريات بإشرافه، عندما تغلب بعشرة لاعبين على مضيفه بيرنلي 2-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ولعب ليستر سيتي بعشرة لاعبين لمدة 86 دقيقة بعدما تلقى ضربة موجعة في الدقيقة الرابعة بطرد مدافعه الدولي هاري ماغواير لإعاقته المهاجم الإيسلندي يوهان بيرغ غوموندسون عندما كان منطلقا نحو المرمى، بيد أن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل عبر جيمس موريسون في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس.

ولم تدم فرحة الضيوف سوى 5 دقائق حيث ادرك دوايت ماكنيل التعادل بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة على يسار الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (38).

وانتظر ليستر سيتي الدقيقة الأخيرة لخطف هدف الفوز بضربة رأسية لمدافعه الجامايكي المخضرم ويس مورغان (35 عاما).

وهو الفوز الثاني تواليا لليستر سيتي في ثلاث مباريات مع رودجرز الذي عين خلفا للفرنسي كلود بويل المقال من منصبه، بعدما استهل مشواره معه وعودته إلى الدوري الإنكليزي بالخسارة أمام واتفورد 1-2، وقاده إلى الفوز على فولهام 3-1.

وأشرف رودجرز على ليفربول بين عامي 2012 و2015، وقاده الى مركز الوصافة عام 2014، قبل أن ينضم الى سلتيك عام 2016، ويقوده الى تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحلية وكأس الرابطة مرتين تواليا.

وعزز ليستر سيتي موقعه في المركز العاشر برصيد 41 نقطة مقابل 30 نقطة لبيرنلي السابع عشر.

وخطف نيوكاسل تعادلا ثمينا من مضيفه بورنموث 2-2 في الوقت القاتل.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون روندون (45+5)، لكن بورنموث رد في الشوط الثاني بثنائية للنروجي جوشوا كينغ (48 من ركلة جزاء و81)، قبل أن يخطف الاسكتلندي مات ريتشي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وانفرد بورنموث بالمركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شريكه السابق ايفرتون الذي يستضيف تشلسي غدا، فيما عزز نيوكاسل موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

وقلب وست هام يونايتد الطاولة على ضيفه هادرسليفد صاحب المركز الأخير وعمق جراحه بالفوز عليه 4-3.

وبكر وست هام بالتسجيل عبر مارك نوبل من ركلة جزاء (15)، لكن هادرسفيلد رد بثلاثية للهولندي جونينيو باكونا (17) وكارلان غرانت (30 و65)، قبل أن ينتفض وست هام ويسجل ثلاثة أهداف عبر الإيطالي أنجيلو أوغبونا (75) والمكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" (84 و90+1).

وعزز وست هام موقعه في المركز التاسع برصيد 42 نقطة مقابل 14 نقطة لهادرسفيلد الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والثامنة في مبارياته العشر الأخيرة.

ويلعب غدا أيضا فولهام مع ليفربول.

وتأجلت 5 مباريات بسبب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي وهي توتنهام هوتسبر مع كريستال بالاس، وواتفورد مع ساوثمبتون، وبرايتون مع كارديف سيتي، وولفرهامبتون مع أرسنال، ومنشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.

ملخص مباراة بيرنلي وليستر سيتي:

ملخص مباراة بورنموث ونيوكاسل:

ملخص مباراة وست هام وهيديرسفيلد تاون: