الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسقط الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة خلال المباراة الى جمعتهما مساء اليوم ، السبت، بإستاد برج العرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وسجل ثلاثية الاهلي مدافع الشبيبة بالخطأ في مرمى فريقه ومروان محسن وحسين الشحات ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده لـ10 نقاط ويتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة .

ولعب الأهلي بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسي غير متوقع من الضيوف الذين هددوا مرمى محمد الشناوي الذى شارك مُتحاملاً على نفسه بعد إصابته الأخيرة في الأنكل لكن الشناوي تصدى للهجمة الجزائرية.

ورد على معلول بكرة عرضية رائعة لكنها لم تجد من يُتابعها لتضييع أولى الفرص للأهلي في الدقيقة الرابعة .

واصل الاهلي سيطرته على المباراة مع محاولات مُتباعدة من فريق الشبيبة وكاد أجاي يُشكل خطورة واضحة على مرمى الضيوف وراوغ مدافعي الشبيبة ولعب كرة عرضية لمك تجد من يُتابعها.

الهجوم الأهلاوي تواصل على مرمى الضيوف وسدد ناصر ماهر أكثر من كرة كانت أخطرها في الدقيقة 23 لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله مدافع الساورة بالخطأ في الدقيقة 30 بعدما لعب على معلول كرة عرضية وحاول فاتح طه مدافع الشبيبة إبعاد الكرة بعيداً عن مروان محسن لكنها دخلت الشباك بعدما أصطدمت بقدمه.

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في الدقائق الأخيرة حاول الشبيبة العودة للمباراة وقاد يحيى شريف هجمة خطرة للضيوف لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف ومرر عل معلول كرة عرضية ولا أروع لتصل الكرة إلى مروان محسن الذى راوغ دفاع الشبيبة ببراعة وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي الشوط الأول تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني مهاجماً أيضاً وتعرض اجاي للعرقلة من أحد لاعبي الشبيبة الذي تدخل بعنف مع لاعب الأهلي.

ورغم سيطرة الاهلي إلا أن الضيوف كادوا يُسجلون هدف الشبيبة الأول في الدقيقة 53 عن طريق زيري حمار الذى أنفرد بالكرة وسدد كرة خطيرة لكنها مرت فوق العارضة.

وعاد الاهلي للسيطرة على مجريات الأمور في اللقاء وسدد ناصر ماهر كرة ضعيفة تصدى لها حارس الشبيبة.

وشارك حسين الشحات في الدقيقة 70 بدلاً من جونيور أجايي ، ثم شارك ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف.

وألغى الحكم هدف سجله رمضان صبحي بداعي أن الكرة تخطت خط التماس .

وشارك وليد آزارو بدلاً من مروان محسن وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الأهلي ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة ولا أروع من رمضان صبحي الذى راوغ أكثر من مدافع بالفريق الجزائري ولعبها للشحات الذى رواغ هو الأخر مدافع الشبيبة وسجل الهدف الثالث للأهلي.

وحاول الشبيبة العودة للمباراة لكن دون جدوى بعدما أحكم الأهلي رقابته على اللقاء وأنهاه لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة ويضمن مقعداً في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.