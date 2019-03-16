شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مواجهة الأهلى والساورة من مقصورة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شبية الساروة الجزائري والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية. وتواجد الخطيب رفقة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس في مقصورة ستاد برج العرب لمؤازرة الفريق الأحمر. ويواجه الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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