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الأهلى يتقدم على الساورة بهدف عكسي فى الدقيقة 30

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأهلى بالهدف الأول فى شباك ضيفه شبيبة الساورة الجزائري عن طريق هدف ذاتى سجله فاتح طالح مدافع المنافس بالدقيقة 30 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب برج العرب فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمي علي لطفي، خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى وفى الهجوم مروان محسن.

 

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الاهلى وشبيبة الساورة (8)

 

 

الاهلى وشبيبة الساورة (9)

 

 

الاهلى وشبيبة الساورة (10)

 

 

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الاهلى وشبيبة الساورة (12)

 

 

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الاهلى وشبيبة الساورة (16)

 

 

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الاهلى وشبيبة الساورة (25)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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