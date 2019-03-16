سوبر كورة.. مشجع أهلاوى يسقط من مدرجات برج العرب.. شاهد ماذا فعل طبيب الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط أحد مشجعى الأهلى من فوق مدرجات ملعب برج العرب الذى يستضيف مباراة الفريق الأحمر ضد شبيبة الساورة فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا. Advertisements وتدخل الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع تم اصطحابه إلى غرفة خلع الملابس من أجل تضميد جراحه جيداً.

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