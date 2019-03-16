شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب بدلا من حازم إمام فى مؤتمر الزمالك ونصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالجزائر، للحديث عن مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داى، التى ستقام فى السادسة من مساء غد الأحد، على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاء حضور بوطيب بدلا من حازم إمام قائد الزمالك، يحتل الفريق الأبيض المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

ويكفى الزمالك الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى فى مباراة الغد وذلك من أجل التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.