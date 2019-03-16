شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. هجوم أهلاوي والشبيبة يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائري المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

ويلعب الأهلي بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.

ويحتاج الاهلي صاحب المركز الثاني في المجموعة بـ7 نقاط الفوز على الساورة المُتصدر بـ8 نقاط من أجل الصعود لدور الثمانية في البطولة.

بدأت المباراة بشكل حماسي غير متوقع من الضيوف الذين هددوا مرمى محمد الشناوي الذى شارك مُتحاملاً على نفسه بعد إصابته الأخيرة في الأنكل لكن الشناوي تصدى للهجمة الجزائرية.

و رد على معلول بكرة عرضية رائعة لكنها لم تجد من يُتابعها لتضييع أولى الفرص للأهلي في الدقيقة الرابعة .

واصل الاهلي سيطرته على المباراة مع محاولات مُتباعدة من فريق الشبيبة وكاد أجاي يُشكل خطورة واضحة على مرمى الضيوف وراوغ مدافعي الشبيبة ولعب كرة عرضية لمك تجد من يُتابعها.

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