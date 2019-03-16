شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح المراقب الكينى فى مباراة الزمالك ونصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الموقع الرسمى لنادى الزمالك إنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام فى السادسة من مساء غدا الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.

تابع الموقع الرسمى للزمالك إن الدقيقة الحداد على روح الكينى حسين صوالح مراقب مباراة الإسماعيلي ومازيمبى الذى وافته المنية في حادثة سقوط الطائرة الأثيوبية، جاء التأكيد على الدقيقة الحداد فى الاجتماع الفنى الذى عقد اليوم السبت بين الطرفين فى الجزائر.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.