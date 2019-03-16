شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يقلب تأخره أمام سموحة بهدف حسين رجب 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسين رجب لاعب المصرى بالهدف الثانى لفريقه أمام سموحة، فى الدقيقة 62 من عمر المباراة المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام حيث تقدم سيد فريد لسموحة وتعادل أحمد ياسر للمصرى.

توجه لاعبى المصرى البورسعيدى قبل المباراة لمصافحة حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق البورسعيدى والحالى لسموحة ثم بدأت المباراة بنشاط هجومى من جانب المصرى ومن هجمة لأحمد فتوح ظهير سموحة نجح باسم مرسى فى الحصول على ركلة جزاء للفريق السكندرى فى الدقيقة 7 تقدم لها سيد فريد مدافع الفريق وسجلها فى شباك المصرى لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح سموحة.

وفى الدقيقة 15، من هجمة للمصرى استطاع إسلام عيسى توجيه كرة عرضية قصيرة من داخل منطقة الجزاء تجاه مرمى سموحة ليقابلها أحمد ياسر مهاجم الفريق البورسعيدى برأسية فى شباك الفريق السكندرى لتصبح النتيجة 1 / 1 وشهد هذا الشوط بعض التوقفات لاحتساب بعض الأخطاء على اللاعبين بجانب توقف آخر لإصابة أبو جبل حارس سموحة قبل أن يتم يستكمل اللقاء وتوقف مرة أخرى نظرا لتغيير الكرة بسبب حجمها.

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فى الشوط الثانى، نجح المصرى عن طريق حسين رجب أن يضيف هدفه الثانى لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق البورسعيدى بعدما كان متأخرا بهدف قبل أن يتعادل له أحمد ياسر ويسجل له حسين رجب الهدف الثانى.