شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يسجل هدف الأهلى الثاني أمام شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان محسن هدف الأهلى الثاني فى شباك شبيبة الساورة بالدقيقة 45 فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب برج العرب فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا لتصبح النتيجة 2/0 لصالح بطل مصر. بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمي علي لطفي، خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى وفى الهجوم مروان محسن Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يسجل هدف الأهلى الثاني أمام شبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.