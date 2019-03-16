شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دقيقة.. الأهلي يضغط بعد التقدم بهدف أمام الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 35 دقيقة من مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائري المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أصبحت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.

ويلعب الاهلي صاحب المركز الثاني في المجموعة بـ7 نقاط مع الساورة المُتصدر بـ8 نقاط في السادسة من مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويحتاج الأهلي للفوز من أجل الصعود لدور الثمانية في البطولة.

بدأت المباراة بشكل حماسي غير متوقع من الضيوف الذين هددوا مرمى محمد الشناوي الذى شارك مُتحاملاً على نفسه بعد إصابته الأخيرة في الأنكل لكن الشناوي تصدى للهجمة الجزائرية.

و رد على معلول بكرة عرضية رائعة لكنها لم تجد من يُتابعها لتضييع أولى الفرص للأهلي في الدقيقة الرابعة .

واصل الاهلي سيطرته على المباراة مع محاولات مُتباعدة من فريق الشبيبة وكاد أجاي يُشكل خطورة واضحة على مرمى الضيوف وراوغ مدافعي الشبيبة ولعب كرة عرضية لمك تجد من يُتابعها.

الهجوم الأهلاوي تواصل على مرمى الضيوف وسدد ناصر ماهر أكثر من كرة كانت أخطرها في الدقيقة 23 لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله مدافع الساورة بالخطأ في الدقيقة 30 بعدما لعب على معلول كرة عرضية وحاول فاتح طه مدافع الشبيبة إبعاد الكرة بعيداً عن مروان محسن لكنها دخلت الشباك بعدما أصطدمت بقدمه.

وواصل الاهلي ضغطه على مرمى الساورة بعد الهدف.

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