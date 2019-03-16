شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجال الأمن ينقذون مشجع أهلاوي سقط من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنقذ عدد من رجال الأمن المتواجدين بملعب برج العرب بالإسكندرية، أحد مشجعى المارد الأحمر بعد سقوطه من المدرجات، أثناء متابعة مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري، فى ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة للتأهل إلى الدور الثانى، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في حين يحتل فريق شبيبة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط، ثم يأتي فيتا كلوب برصيد 7 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا سيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.