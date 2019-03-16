شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يتعادل مع سموحة بهدف أحمد ياسر فى الدقيقة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد ياسر مهاجم المصرى فى تسجيل الهدف التعادل لفريقه أمام سموحة، فى الدقيقة 15 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

توجه لاعبى المصرى البورسعيدى قبل المباراة لمصافحة حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق البورسعيدى والحالى لسموحة ثم بدأت المباراة بنشاط هجومى من جانب المصرى ومن هجمة لأحمد فتوح ظهير سموحة نجح باسم مرسى فى الحصول على ركلة جزاء للفريق السكندرى فى الدقيقة 7 تقدم لها سيد فريد مدافع الفريق وسجلها فى شباك المصرى لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح سموحة.

وفى الدقيقة 15، من هجمة للمصرى استطاع إسلام عيسى توجيه كرة عرضية قصيرة من داخل منطقة الجزاء تجاه مرمى سموحة ليقابلها أحمد ياسر مهاجم الفريق البورسعيدى برأسية فى شباك الفريق السكندرى لتصبح النتيجة 1 / 1.