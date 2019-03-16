مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم 16 مارس 2019 لحظة بلحظة في دوري أبطال...

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، ما زلنا نتابع معكم ما يخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف المارد الأحمر ضيفاً ثقيلا على على ملعب برج العرب في واحدة من المباريات الهامة والكبيرة التي يسعى من خلالها الأهلي المصري لتحقيق التوازن في دوري أبطال إفريقيا والمحافظة على صدارة المجموعة، ولعل جميع الجماهير تتابع الآن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ومن خلال موقعنا نزودكم بتغطية مستمرة أول بأول فيما يخص نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا 2019، ويدخل المارد الأحمر تلك المباراة متواجداً في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثمانية نقاط، فيما يدخل شبيبة الساورة اللقاء متواجداً في المركز الأول برصيد تسعة نقاط.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم

يتابع الجميع الآن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، أهداف الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة ملخص مباراة الأهلي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال إفريقيا، وهذا ما سنتابعه معكم من خلال السطور القليلة المقبلة عبر هذا المقال.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الآن

الأهلي 3 VS شبيبة الساورة 0

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

انطلق اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وانطلقت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، فيما انطلقت صافرة الحكم لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

نتابع معكم الآن نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة مباشر اليوم في الشوط الأول والثاني بالجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا .2019

نتيجة وأهداف الأهلي وشبيبة الساورة الآن: دخول لاعبي الفريقين المباراة وسط أجواء شديدة الحماس، وضغط كبير في أولى دقائق اللقاء من لاعبي الأهلي بحثان عن تسجيل أول أهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم.

دقيقة 5: هجمة خطيرة من لاعبي هجوم المارد الأحمر وكاد الأهلي يسجل الهدف الأول لكن يتصدى للكرة دفاعات شبيبة الساورة.

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دقيقة 30: جوووووووول للأهلي عن طريق مروان محسن من عرضية من اللاعب علي معلول، وتصبح نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة 1-0 لصالح المارد الأحمر وبهذه النتيجة حتى اللحظة يتصدر المارد الأحمر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

هدف الأهلي الأول في مرمى شبيبة الساورة

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول يسجل مروان محسن هدف الأهلي الثاني لتصبح النتيجة هدفين نظيفين للمارد الأحمر.

هدف الأهلي الثاني في مرمى شبيبة الساورة، هدف مروان محسن

تابعوا معنا نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في الشوط الثاني..

انطلاق الشوط الثاني من المباراة وضغط قوي من لاعبي الأهلي وسط تكتل دفاعي من لاعبي شبيبة الساورة لعدم توغل لاعبي الأهلي لمرماهم.

دقيقة 81: جوووووول للأهلي عن طريق اللاعب حسين الشحات الذي دخل مكان جونيور أجايي في الدقيقة 70 من المباراة، وجاء الهدف الثالث للمارد الأحمر من عرضية من رمضان صبحي يسددها حسين الشحات لتسكن شباك مرمى شبيبة الساورة ويصبح الهدف الثالث للأهلي.

هدف الأهلي الثالث في مرمى شبيبة الساورة: هدف حسين الشحات

دقيقة 85: ما زال الضغط متواجد من جانب لاعبي المارد الأحمر بحثاً عن تسجيل الهدف الرابع، وتكتل دفاعي من لاعبي شبيبة الساورة.