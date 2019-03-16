كورة لايف بث مباشر kora live | الآن رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي بث مباشر يلا شوت...

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين كورة ستار كورة جول Bein Sport2 HD، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم مباراة قوية وهامة تجمع ما بين فريق مانشستر سيتي وسوانزي سيتي وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من كأ س ملك انجلترا، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي اونلاين.

مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي بث مباشر

كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي بث مباشر، يدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء بعد فوزه الساحق على حساب فريق شالكه والتي انتهت بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 74 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول، وقد خاض الفريق 30 مباراة تمكن من الفوز في 24 وتعادل في اثنين وخسر في أربعة، أما عن فريق مانشستر سيتي وسوانزي سيتي فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 47 نقطة، وقد خاض الفريق 35 مباراة حقق الفوز في 13 وتعادل في 8 وانهزم في 14، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي بث مباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي والقنوات الناقلة

وستبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة 19:20 بتوقيت القاهرة، والساعة 20:20 بتوقيت السعودية، وسوف تنقل قنوات beIN SPORTS المباراة على شاشتها، ويتولي التعليق المعلق حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي