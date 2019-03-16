الآن: نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال...

جماهير النادي الاهلي على موعد اليوم مع مباراة مصيرية تجمع بين ناديها وبين نادي شبيبة الساورة الجزائري الفريق الضيف في آخر جولة من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا حيث يسعى الأهلي وبقوة لحسم نقاط المباراة الثلاث بأي طريقة فمباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين فبطاقة تأهل الأهلي تتوقف على نقاط المباراة ولذلك فان جماهير الأهلي حرصت على التواجد ومساندة فريقها منذ طرح التذاكر فقد سارعت على حجزها الكترونيا وأيضا التوجه لمنفذ بيع التذاكر في ستاد الأسكندرية.

نتيجة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

ويخوض الأهلي اللقاء في تمام الساعة السادسة حيث تم فرض التوقيت لكي تلعب المباراة الأخرى بين فيتا كلوب وسيمبا في تنزانيا في نفس التوقيت لمبدأ تكافؤ الفرص حيث كل فريق له فرصة في التأهل للدور القادم، وكان انضمام حارس الأهلي الشاب مصطفى شوبير لقائمة المباراة قد سبب جدل بين الجماهير ولكن الجهاز الفني أكد أن ضمه لمعسكر المباراة لاكتسابه الخبرة في المباريات لأن الشباب هم مستقبل الفريق.

بداية العمليات الاحمائية والجماهير الحاضرة لا تتوقف عن الهتاف للفريق والشناوي أساسي في مفاجأة التشكيل

الدقيقة 10: مروان محسن كاد أن يحرز الاول بعد عرضية أجايي

الدقيقة 21: ضغط شديد من الاهلي والركنية لصالح رمضان صبحي

الدقيقة 29: الهدف الأول للأهلي عن طريق مروان محسن بعد عرضية أرضية من علي ملعول

الدقيقة 43: شبيبة الساورة يحاول التعادل الآن

الدقيقة 45: الهدف الثاني للأهلي عن طريق مروان محسن بعد عرضية معلول

الدقيقة 68: تسديدة مميزة من ناصر ماهر ولكن حارس المرمى ينقذها

الدقيقة 81 : حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للاهلي

الدقيقة 81 : حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للاهلي نهاية المباراة والأهلي يصعد أول وسيمبا ثانيا

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

وشهد مران الأهلي الاساسي الحماسة والتحدي الواضح في التدريبات فالجميع يسعى لحجز مكان أساسي قي تشكيل لاسارتي المدير الفني للأهلي وتحدث حسام عاشور كابتن النادي الاهلي مؤكدا أهمية اللقاء على صعيد البطولة وتميز فريق شبيبة الساورة الناشئ والصاعد بقوة حديثا ولكن مع كامل احترامه لهذا فان النادي الأهلي سيدخل المباراة وبكل قوته لحسم الفوز مبكرا، والجدير بالذكر أن الأهلي يحتاج النقاط الثلاث لضمان السعود بغض النظر عن أي حسابات أخرى