بث مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري – يلاشوت Live الأهلي وشبية الساورة الجزائري رابط سريع...

يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري بث مباشر كورة أون لاين رابط الأسطورة مباراة الأهلي والساورة الجزائري، ماتش الأهلي والساورة الجزائري اليوم، عبر بوابة موقعنا “عرب فور نيوز” نقدم لكم رابط بث مباشر مباراة الأهلي وشبية الساورة،- yalla Shoot مباراة الاهلي وشبية الساورة الجزائري، تتجه اليوم أنظار مشجعي ومحبي المارد الأحمر صوب ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة ومشاهدة المباراة المصيرية لنادي القلعة الحمراء، وهي المباراة المرتقبة حيث سيتم تحديد مصير نادي الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعبر موقعنا نقدم لكم رابط بث مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري بدون تقطيع.

بث مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري

مشاهدة مباراة الأهلي والساورة الجزائري، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت 16 -3- 2019 تنطلق الدقيقة الأولى من عمر مباراة الأهلي وشبية الساورة الجزائري من ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري، يدخل الأهلي لقاء اليوم برصيد 7 نقاط، متعادلاً مع نادي فيتا كلوب الكونغولي في عدد النقاط، بينما يدخل نادي شبية الساورة الجزائري لقاء اليوم مالكاً 8 نقاط، بينما يتذلل نادي سيبما التنزاني أخر ترتيب جدول المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري، يدخل المارد الاحمر لقاء اليوم مع نظيره الجزائري ساعياً للفوز في المباراة اليوم، كي يصل إلى النقطة العاشرة ويصعد أول المجموعة.

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يدخل فريق شبيه الساورة لقاء اليوم تحت شعار اكون او لا اكون في الفوز او التعادل يضمن له السعود مباشره دون النظر الى نتيجه فيتا كلوب الكونغولي و سيمبا التنزاني و التي مقامه حاليا في نفس التوقيت.

موقف الأهلي في التعادل

إذا أسفرت مباراة اليوم عن نتيجة التعادل، فهذه النتيجة ستضع الأحمر في مأزق، لاسيما وأن رصيده من النقاط سيكون8، وهو ما يعني أنه سوف يحتاج إلى أن تكون نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني التعادل وذلك من أجل أن يتأهل كثاني المجموعة.

يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري

بث مباشر مباراة الأهلي وشبية الساورة الجزائري بدون تقطيع

في حال توقف المباراة يرجى عمل تحديث للصفحة وعلى الفور سيعود البث مرة أخرى.

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أحداث مباراة الأهلي و الساورة الجزائري – لحظة بلحظة

بداية مباراة الأهلي والساورة، اطلق الحكم التونسي صادق السالمي صافره بدايه مباراه الاهلي والساورة الجزائري،، المباراه المرتقبه من محبي ومشجعي نادي القلعه الحمراء مباراه مصريه للنادي الأهلي.

تدخل قوي من لاعبي اسواره الجزائري لاقدام الشناوي و تدخل على الفور الفريق الطبي لعلاج الشناوى.

اول ركنيه في المباراه لصالح الساورة الجزائري من الجهة اليمني.

ركنية جديدة لنادي الساورة.

تمرينات متتاليه بين اقدام لاعبي الاهلي في منتصف ملعب الساورة الجزائري.

تدخل قوي ومتعمد من لاعبي الساورة يسقط الشناوي على اثره.

مرور عشر دقائق ولا من عمر المباراه ومازال التعادل السلبي يسيطر علي اجواء مباراه الاهلي و الساورة.

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فيتا كلوب يتقدم على نظيره سيبما التنزاني بهدف.

تمرينات متتاليه تعاونيه بين اقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب.

البحث عن هدف،ضغط متواصل من لاعبي الأحمر لتسجيل الهدف الاول.

كاد الهدف الاول ان يسجله لاعبي الأهلي من خلال تصويبة قوية من اللاعب ناصر ماهر.

هجمة قوية من لاعبي الأهلي ينجح دفاع الساورة في إيقافه.

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وصف الهدف الأول للنادي الأهلي

عرضية قوية من جهة اليسار من اللاعب علي معلول ترتطم بحارس الساورة، لتمر في اتجاه الشباك وتابعها مروان محسن وعن طريق الخطأ ترتطم مرة أخرى في أحد مدافعي الساروة “فاتح طالا” وتسكن في شباك حارس المرمى ليسجل الهدف الأول للنادي الأهلي.

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

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الهدف الثاني —– مروان محسن يسجل الهدف الثاني في المباراة وللنادي الأهلي في الدقيقة 47.

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لحظة بلحظة الأهلي 2 – 0 شبية الساورة … سيمبا 1 – 1 فيتا كلوب

بداية الشوط الثاني

التبديل الأول لفريق شبية الساورة

محاولات قوية من النادي الأهلي لتسديد الهدف الثالث.

هجمة جديدة من لاعبي الأهلي من رمضان صبحي أرسلها عرضية عرضية لأجاي ولكن لم تكتمل لم يستغلها أجاي بشكل سليم.

هجمة متردة من لاعبي الساورة عن طريق حمار ويسددها مباشرة لمرمى الشناوي ولكنها تعلو المرمى.

ضغط متواصل من الساورة في محاول لتسجيل الهدف الأول.

ركلة ركنية للساورة.

مروان مسحن كاد أن فعلها ويسجل الهدف الثالث بعد أن سلمه علي معلول كورة عرضية ولكنه يسددها بجوار الجانب الأيمن لحارس الساورة.

التبديل الثاني لشبية الساورة الجزائري.

ركلة ركنية خامسة نتجت عن تسديدة قوية من ناصر ماهر ولكن حارس شبية الساورة عبد الرؤوف ناتاش تصدى لها.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الثاني من مباراة الأهلي وشبية الساورة الجزائري ومازالت النتيجة 2 للأهلي 0 للساورة.

كاد الهدف الثالث للنادي الأهلي أن يسجله حسين الشحات.

التبديل الأول للنادي الأهلي

نزول حسين الشحات وخروج جونيور أجاي.

التبديل الثاني للنادي الأهلي

ياسر إبراهيم وخروج أيمن أشرف

الهدف الثالث للنادي الأهلي .. حسين الشحات

الدقائق الأخيرة ومحاولات من قبل لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الرابع.

الهدف الثاني ل سيمبا التنزاني في الدقيقة 88.

انتهت مباراة الأهلي وشبية الساورة بفوز نادي القلعة الحمراء على ضيفه الساروة الجزائري ب ثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيه الساورة الجزائري

3 أهداف للأهلي دون مقابل للساورة….الأهلي 3 – الساورة 0