ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم الأحد 16-3-2019 | أهداف مباراة الأهلي وشبيبة...

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نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم الأحد 16-3-2019

الاهلي يسجل الهدف الأول في مرمي شبيبة الساورة الجزائري في المباراة التي تقام حاليا علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات.

نتيجة مباراة الاهلى الان مباشر

وكان النادي الأهلي قد بدأ لقاء اليوم بتشكيل الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري بالتشكيل الآتي:

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد” – ناصر ماهر – رمضان صبحي – جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محس

الهدف الأول للنادي الأهلي | هدف مروان محسن

الأهلي يسجل الهدف الأول، بقدم اللاعب مروان محسن عن طريق تمريرة من اللاعب التونسي على معلول لتصطدم بالمدافع وتستقر في الشباك .

الهدف الثاني للنادي الأهلي في شبيبة القبائل

مروان محسن يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الوقت بدل من الضائع من شطر المباراة الأول ليعزز بذلك صدارته للمجموعة في دوري أبطال أفريقيا.

الهدف الثالث للنادي الأهلي في شبيبة القبائل

سجل اللاعب اللاعب حسين الشحات الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمي شبيبة الساورة الجزائري بعد تمريرة أثر من رائعة من اللاعب رمضان صبحي ليعزز تقدم الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة

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