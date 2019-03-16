نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا اتش دي بدون تقطيع وجودة عالية .....

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا نقدمه لعشاق الساحرة المستديرة من متابعينا في مصر ومختلف دول الوطن العربي، حيث يبحث الكثير عن نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الآلاف من محبي كرة القدم، وقد حدد موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة السادسة مساءًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث الكثيرون عن نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري من أجل نتيجة مباراة الأهلي اليوم لمتابعة اللقاء الحاسم بين الفريقين على الأراضي المصرية.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

نعرض ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الآن، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة على قناة بي آن سبورتس1 ( beIN SPORTS HD 1 ) أحدى قنوات مجموعة بي آن سبورتس الفضائية العملاقة الحاصلة على حقوق ملكية نقل المباريات والبطولات، كما ينقل التليفزيون المصري المنافسة الشرسة على البث الأرضي “القناة الثانية والنيل للرياضة ويعلق على اللقاء الفاصل في دوري أبطال أفريقيا كلاً من المعلق المصري على محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، ولأن الكثيرون لاتستطيعون مشاهدة المباراة على القنوات، ننقل لكم في هذا المقال نتيجة مباراة الأهلي اليوم.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الآن

فاز الفريق الأحمر المصري على نظيره الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يحتل نادي القلعة الحمراء المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما فريق شبيبة الساورة مباراة اليوم في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما حصل فريق فيتا كلوب على رصيد 7 نقاط مرتكزًا في المركز الثالث، وبالنهاية يأتى فريق سيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد 6 نقاط، وفي تلك الساعات الحاسمة لاتتوقف رغبة الجماهير في الحصول على بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري للتمتع بالمباراة الساخنة.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

يبحث العديد من الجماهير وخاصة جمهور النادى الأحمر عن نتيجة مباراة الأهلي اليوم.

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نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

أشارت التقارير الصحفية الجزائرية أن مباراة شبيبة الساوراة أمام الأهلى اليوم تعتبر توثيق تاريخى جديد لفريقها ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا وخاصة أنه يحتل المركز الأول ببلوغ ربع النهائي في المشاركة الأولى له بالبطولة القارية، حيث تأسس فريق شبيبة الساورة في عام 2008 الذى حصل فيه الفريق الأحمر على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخة وبالتالى مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة فارقة في تاريخ الفريقين وخاصة شبيبة الساورة.

فيما يستعد الفريق الأهلى بكامل قوته لخوض المباراة للهروب من مشهد توديع البطولة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مثلما حدث مرتين في تاريخه ومن أجل تكرار إنجاز التأهل للمرة الحادية عشر.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

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الأهلي في المجموعة الرابعة من النسخة الاستثنائية من دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونجولي صاحب المركز الثالث بنفس النقاط، فيما يحتل شبيبة الساورة الصدارة بثمان نقاط، ويأتي سيمبا متذيلًا الترتيب برصيد 6 نقاط.

وكان النادي الأهلي المصري قد سقط في فخ التعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مباراة الذهاب والتي أقيمت بمعقل الفريق الجزائري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من البطولة، حيث تقدم الشبيبة على الأهلي، إلا أن المارد الأحمر تمكن من خطف التعادل في الدقيقة 82 من أحداث اللقاء.