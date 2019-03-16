حسين الشحات يسجل ثاني أهدافه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
سجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في المباراة المقامة بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية بختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
جاء الهدف في الدقيقة الـ81 بعد مجهود وافر من رمضان صبحي الذي انطلق في الجبهة اليسرى مستفيدا من قوته وسرعته، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة إلى حسين الشحات الذي راوغ مدافع شبيبة الساورة ليودع الكرة بقدمه اليسرى في شباك الضيوف.
وبات هذا الهدف هو الثاني لحسين الشحات منذ انضمامه للأهلي قادما من العين الإماراتي، بعدما سبق له افتتاح أهدافه مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.
يُذكر أن حسين الشحات (27 عامًا) انتقل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ النادي.
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