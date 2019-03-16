5 آلاف شرطي جزائري لتأمين مباراة الزمالك ونصر حسين داي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اتفق فريقي الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، على الدفع بخمسة آلاف شرطي جزائري لتأمين مواجهة الفريقين، في اللقاء الذي سيجمعهما بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك، مساء غدٍ الأحد، ضيفا على نصر حسين داي الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة ، في دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية ، والتي ستنطلق في السادسة مساء على ملعب 5 يوليو.

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وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونصر حسين داي، على توفير 5 آلاف شرطي لتأمين مباراة الفريقين، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب 5 يوليو.

وحضر الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك ونصر حسين داي، كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض ومنتصر الرملاوي إداريا ومصطفى حسين ميلا.

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الزمالك مجموعته بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط، ويحتل نصر حسين داي الجزائري المركز الثالث برصيد 7 نقاط.