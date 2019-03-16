بالفيديو.. مروان يختتم عمل الأهلي الجماعي بهدف رائع في الساورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أحرز مروان محسن مهاجم الأهلي الهدف الثاني لصالح الفريق في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالأسكندرية.
وبداية الهجمة كانت من أجايى الذي لعب كرة رائعة في الطرف الأيسر إلى علي معلول ليراوغ مدافع شبيبة الساورة داخل منطقة الجزاء ويلعب كرة متوسطة الارتفاع إلى مروان محسن الذي استلمها بشكل جيد وحول وجهه ناحية المرمى وسدد كرة سكنت الشباك، في الدقيقة 45+2.
ويعد ذلك الهدف الثاني لمروان محسن في النسخة الحالية من دوري الأبطال خلال المباراة الخامسة التي يشارك بها.
ويحتاج الأهلي للفوز على شبيبة الساورة من أجل الحصول على المركز الأول في مجموعته والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.
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