الأهلي يتقدم أمام شبيبة الساورة عن طريق "النيران الصديقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل فاتح طالح، مدافع فريق شبيبة الساورة الجزائري بالخطأ في مرماه، أمام الأهلي في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم للأهلي، بعد عرضية من علي معلول في الدقيقة 30، فشل فاتح طالح في تحويلها لخارج الملعب، ليسكنها شباك فريقها شبيبة الساورة، معلنا على الهدف الأول للأهلي.

المواجهة تقام بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة التي يتربع الساورة على صدارتها بثمان نقاط، أمام الأهلي بسبع نقاط، ثم فيتا كلوب الكونغولي بنفس الرصيد، وأخيرًا سيمبا التنزاني بست نقاط.